İngiliz basını yazdı: 'Sadio Mane, imzayı attı'

Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Liverpool'dan Sadio Mane transferini tamamladığı ve Senegalli futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00
İngiliz basını yazdı: 'Sadio Mane, imzayı attı'
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Bayern Münih'in İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan Senegalli futbolcu Sadio Mane'yi kadrosuna kattığı ileri sürüldü.

Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih, yıldız futbolcunun transferi için Liverpool ile anlaşma sağladı ve Mane 3 yıllık kontrata imza attı.

MANE İÇİN 40 MİLYON EURO

Bayern Münih'in bu transfer için 40 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Temmuz 2016'da Southampton'dan Liverpool'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan 6 sezonda İngiliz ekibinde bir lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.


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