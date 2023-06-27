İngiliz devi Arsenal da Arda Güler’in peşine düştü

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United’in ardından Arsenal da 18’lik süper yetenek Arda Güler'in peşine düştü.

Taner Bildik - Londra
Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:59
İngiliz devi Arsenal da Arda Güler’in peşine düştü
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Avrupa devlerinin gözdesi olan Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki süper yıldızı Arda Güler için büyük kulüpler arasındaki rekabet sürüyor.

İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona’nın dışında İngiliz kulüpleri de müthiş yetenek için zemin yokluyor. Ada basını Liverpool ve Newcastle United’in ardından Arsenal’ın da Arda transferi için devreye girdiğini yazdı.

Arda Güler

'TÜRK MESSI'

Futball365’de yer alan haberde Arsenal’ın Türk Messi için yarışa dahil olduğu iddia edildi.  Haberde Arda Güler’in çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğuve 2022/23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm müsabakalarda çıktığı 35 maçta altı gol ve yedi asist yaptığı vurgulandı. Genç yeteneğin 51 maçta 21 gole katkı sağladığının altı çizilirken, Türk milli takımında da dört kez forma giydiği kaydedildi.

AVRUPA KULÜPLERİ SIRADA

Football Insider Türk Messi’ lakaplı Güler için İngiltere’de en ciddi ilgilenen takım Arsenal yorumunu yaptı. Premier Lig devleri için Güler’in serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro oldukça uygun bir rakam ancak Arda için hazırda bekleyen Bayern Münih, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Ajax gibi Avrupa’nın büyük takımları da sıradayken İngiliz kulüplerinin işi hiç de kolay olmayacak.


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