Dev iddia! Milan, Arda Güler için izin istedi

Yayınlanma: 24.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 24.06.2023 - 10:26

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in geleceği merak ediliyor.

Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezonda takımda kalması adına bizzat görüştüğü Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri sarı lacivertli ekibin kapısını çalıyor.

TRANSFERDE FAVORİ OLABİLİR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, İtalyan temsilcisi Milan, 18 yaşındaki futbolcuyla resmi görüşme yapabilmek adına Fenerbahçe’den yazılı izin istediği iddia edildi.

Milan'ın bu ilgi mektubu, milli oyuncunun transferinde de favori olarak gösterildiğine dair yorumlandı.

Seria A temsilcisi, orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi Premier Lig ekibi Newcastle United'a yaklaşık 70 milyon Euro karşılığında satarak önemli bir gelir elde etmişti.