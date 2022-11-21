İngiliz futbolcu Bukayo Saka: 'Baskı altında kazanmak inanılmaz'
İngiltere Milli Takımı'ndan Bukayo Saka, 2022 Katar Dünya Kupası'nda kazandıkları İran mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Saka, "Bu kadar baskı altında kazanmak inanılmaz. Aynı ruhla devam etmeliyiz" dedi.
İngiltere'nin, İran ile oynadığı maçta 2 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen Bukayo Saka, müsabakanın ardından konuştu.
Arsenal'li yıldız, "Duygularımı tarif edemem, inanılmaz. Çok mutlu ve gururluyuz. Kazandık, bu yüzden bugün gerçekten çok özel bir gün" dedi.
"İyi başlamak bizim için önemliydi. Turnuvadan önce iyi oynamadık, formumuz için çok konuştuk ama herkese ne kadar iyi olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi gösterdik" sözlerini kullanan Saka, "Bu kadar baskı altında kazanmak inanılmaz. Aynı ruhla devam etmeliyiz. Birkaç gün içinde bir sonraki maça çıkacağız ve yine kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
"YÜZDE YÜZÜMÜ VERMEYE HAZIRIM"
21 yaşındaki futbolcu, açıklamalarına, "Harika hissediyorum. Taraftarların, teknik heyetin ve takım arkadaşlarımın desteğini ve sevgisini hissediyorum. Tek ihtiyacım olan bu" ifadeleriyle devam etti.
Saka son olarak, "Yüzde yüzümü vermeye hazır olduğumu hissediyorum. Bu formayı giydiğim sürece bunu yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
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