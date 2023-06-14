İngiliz futbolcu James Milner'ın yeni adresi belli oldu!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, üst üste 8 sezon Liverpool forması giymiş olan tecrübeli İngiliz futbolcu James Milner ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Premier Lig’i 6. sırada bitirerek gelecek sezon ilk kez Avrupa kupalarında mücadelede edecek Brighton & Hove Albion, tecrübeli futbolcu James Milner takviyesi ile kadrosunu güçlendirdi. İngiliz ekibi, kariyerinde son 8 sezonda Liverpool forması giyen İngiliz futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
James Milner
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
Geçen sezon Liverpool ile 31’i Premier Lig, 8’i Şampiyonlar Ligi, 2’si FA Cup, 1’i EFL Cup olmak üzere toplam 42 maçta oynarken, 2 asist katkısı sağladı.
37 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüp Şampiyonluğu, 2 İngiltere Süper Kupa Şampiyonluğu bulunuyor.
Welcome to #BHAFC, @JamesMilner! ?? pic.twitter.com/dtziUeed53— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 14, 2023
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