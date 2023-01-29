Galatasaray'ın sıradaki hedefi Mert Müldür

Galatasaray, Mert Müldür için İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 11:46
Galatasaray'ın sıradaki hedefi Mert Müldür
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Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Kaan Ayhan ile anlaşan Galatasaray, Mert Müldür için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için Serie A ekibi Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın yaptığı teklifin içerisinde satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Mert Müldür (Instagram)

TÜRKİYE'DEN BİR TAKIM DAHA İSTİYOR

Öte yandan Nicolo Schira ise Mert Müldür için Türkiye'den Galatasaray dışında bir takımın daha teklif yaptığını öne sürdü.

Mert Müldür'ün Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 


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