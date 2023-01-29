Galatasaray'ın sıradaki hedefi Mert Müldür

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 11:46

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 11:46

Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Kaan Ayhan ile anlaşan Galatasaray, Mert Müldür için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için Serie A ekibi Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın yaptığı teklifin içerisinde satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Mert Müldür (Instagram)

TÜRKİYE'DEN BİR TAKIM DAHA İSTİYOR

Öte yandan Nicolo Schira ise Mert Müldür için Türkiye'den Galatasaray dışında bir takımın daha teklif yaptığını öne sürdü.

Mert Müldür'ün Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.