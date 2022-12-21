İngiliz kulüplerden Sacha Boey için Galatasaray'a dev teklif
İngiliz basını Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey'in Premier Lig ekipleri Liverpool ve Crystal Palace tarafından izlendiğini yazdı.
Premier Lig devi Liverpool ve Crystal Palace'ın yanı sıra Fransız ekibi Lyon'un Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'e teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan ancak sağ bek sıkıntısı sebebiyle kadroya dahil edilen Sacha Boey'in talipleri artıyor.
GUSTO'NUN ALTERNATİFİ BOEY
Performansıyla adeta küllerinden yeniden doğan Fransız sağ bek için ülkesinin basınından flaş bir iddia geldi. Jeunes Footeux'te yer alan bilgiye göre, Lyon forması giyen Malo Gusto'yu başta Real Madrid olmak üzere birçok kulübün takip ettiği belirtilirken Fransız ekibin Gusto'nun alternatifi olarak Sacha Boey'i belirlediği kaydedildi.
PREMIER LİG EKİBİNDEN 16 MİLYON EURO
Liverpool Echo'nun haberine göre ise; Liverpool, Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. İngiliz devinin bu transferde en büyük rakibi ise Crystal Palace. Palace'ın Fransız oyuncu için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Oyuncu ile daha önce Frankfurt ve Wolfsburg'un da ilgilendiği yazılmıştı.
2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Sacha Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Sedat Peker'den video yanıtı
- Gizli tarikatlar raporunda karar çıktı
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- ‘Oyuna girerim’in perde arkası