İngiliz kulüplerden Sacha Boey için Galatasaray'a dev teklif

21 Aralık 2022 Çarşamba, 14:39

Premier Lig devi Liverpool ve Crystal Palace'ın yanı sıra Fransız ekibi Lyon'un Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'e teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan ancak sağ bek sıkıntısı sebebiyle kadroya dahil edilen Sacha Boey'in talipleri artıyor.

GUSTO'NUN ALTERNATİFİ BOEY

Performansıyla adeta küllerinden yeniden doğan Fransız sağ bek için ülkesinin basınından flaş bir iddia geldi. Jeunes Footeux'te yer alan bilgiye göre, Lyon forması giyen Malo Gusto'yu başta Real Madrid olmak üzere birçok kulübün takip ettiği belirtilirken Fransız ekibin Gusto'nun alternatifi olarak Sacha Boey'i belirlediği kaydedildi.

PREMIER LİG EKİBİNDEN 16 MİLYON EURO

Liverpool Echo'nun haberine göre ise; Liverpool, Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. İngiliz devinin bu transferde en büyük rakibi ise Crystal Palace. Palace'ın Fransız oyuncu için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Oyuncu ile daha önce Frankfurt ve Wolfsburg'un da ilgilendiği yazılmıştı.

2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Sacha Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.