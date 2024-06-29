İngiliz stoper Ben Godfrey'in yeni adresi belli oldu!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen İngiliz oyuncu Ben Godfrey'i renklerine bağladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Everton'da forma giyen İngiliz stoper Ben Godfrey'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Atalanta'ya hoş geldin Benjamin Godfrey!" ifadeleri kullanıldı.
12 MİLYON EURO İDDİASI
26 yaşındaki oyuncuyla kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, Atalanta'nın bu transfer için Everton'a 12 milyon Euro ödediği İngiliz basınında yer aldı.
Ben Godfrey, önceki sezon Everton formasıyla 16 maçta sahaya çıkmıştı. Everton, Godfrey'i 2020 yılında Norwich City'den 27 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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