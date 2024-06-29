İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko transfere onay verdi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun Hırvat kulüp Hajduk Split'in transfer teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:33
İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko transfere onay verdi!
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.

EDİN DZEKO TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

Önceki sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.


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