İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko transfere onay verdi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun Hırvat kulüp Hajduk Split'in transfer teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.
EDİN DZEKO TEKLİFİ KABUL ETTİ
Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.
Önceki sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
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