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İngilizler duyurdu: Alisson Becker'den Galatasaray'a yanıt!

İngilizler duyurdu: Alisson Becker'den Galatasaray'a yanıt!

13.06.2025 21:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İngilizler duyurdu: Alisson Becker'den Galatasaray'a yanıt!

İngiliz basını, Liverpool forması giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in Galatasaray'ın teklifini reddettiğini yazdı.

Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'da, kaleci transferi için çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda, sarı-kırmızılıların Liverpool forması giyen Alisson Becker için bir hamle yaptığı öne sürüldü.

TRANSFER TEKLİFİNE YANIT

Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Alisson Becker'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Brezilyalı file bekçisinin ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Alisson Becker, geride kalan sezonda Liverpool formasını 35 maçta giydi ve 13'ünde kalesini gole kapattı.

32 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Alisson Becker'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Internacional altyapısında yetişen Alisson Becker daha sonra Roma ve Liverpool'da oynadı. Alisson Becker, Brezilya Milli Takımı'nda 73 kez süre aldı. 

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