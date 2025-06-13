Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a teklifi belli oldu!

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a teklifi belli oldu!

13.06.2025 14:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a teklifi belli oldu!

Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği İlkay Gündoğan'a yaptığı teklif belli oldu.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurma hedefiyle transfer sezonuna giren Galatasaray, Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.

Sarı-kırmızılıların sıradaki hamlesi merakla beklenirken geçtiğimiz gün İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a gelmesi transfer iddialarını güçlendirdi.

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'a sarı-kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, deneyimli orta sahaya 1+1 yıllık ve bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu bulan sözleşme teklif etti.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan İlkay Gündoğan ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde bu hafta vitesin yükselmesi bekleniyor.


İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan

İlgili Haberler

Gözden çıkarılan rakam belli oldu: Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi!
Gözden çıkarılan rakam belli oldu: Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan için harekete geçtiği iddia edildi.
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber!
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber! Yeni sezonda Galatasaray'da forma giyeceği iddia edilen İlkay Gündoğan, Manchester City ile olan sözleşmesini 1 yıllık uzattı.
İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor? İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı?
İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor? İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı? 25. kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve 5. yıldızı formasına takan Galatasaray, transfer için düğmeye bastı. Cimbom, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor? İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı?