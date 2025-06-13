Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a teklifi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurma hedefiyle transfer sezonuna giren Galatasaray, Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.

Sarı-kırmızılıların sıradaki hamlesi merakla beklenirken geçtiğimiz gün İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a gelmesi transfer iddialarını güçlendirdi.

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'a sarı-kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, deneyimli orta sahaya 1+1 yıllık ve bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu bulan sözleşme teklif etti.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan İlkay Gündoğan ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde bu hafta vitesin yükselmesi bekleniyor.



