İngilizler duyurdu: Ferdi Kadıoğu'ndan Fenerbahçe kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın radarında. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer kararını verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe ve milli takımın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Uzun süredir Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için en ciddi girişimleri İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton yapıyor.
Sky Sport'da yer alan habere göre; Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı son teklif 35 milyon Euro. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in milli futbolcuyu çok istediği haber detayında yer aldı.
PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ın en önemli transfer hedefi olduğunun altı çizilirken oyuncunun da geleceğiyle ilgili kararını verdiği aktarıldı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu da transferini istiyor. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 4324 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
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