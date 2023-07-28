İngilizler duyurdu: Galatasaray, Fred ile anlaştı
Brezilyalı orta saha Fred ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın Manchester United ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Galatasaray, orta sahasını Manchester United'dan Fred ile güçlendirmek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Brezilyalı futbolcuyla el sıkışan Galatasaray, Manchester United ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
59 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Galatasaray, Manchester United ile yapılacak görüşmelerin ardından 30 yaşındaki futbolcunun transferini açıklamayı planlıyor.
Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgilenen tek takımın Galatasaray olmadığı vurgulandı.
Kırmızı Şeytanlar, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu 5 yıl önce Shakhtar'dan 59 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
2022-23 sezonunda toplam 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik skor katkısı verdi.
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