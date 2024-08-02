İngilizler duyurdu: Galatasaray'da hedef Manchester City'nin yıldızı!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:31

Güncelleme: 02.08.2024 - 22:31

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester City'den Kalvin Phillips'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

45 MİLYON STERLİN ÖDENMİŞTİ

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; City'nin Temmuz 2022'de 45 milyon sterline Leeds United'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Phillips, Galatasaray'ın hedefinde.

Haber detayında, geride kalan sezonun ikinci yarısını West Ham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da teknik direktör Guardiola'nın kadroda düşünmediği ve İngiliz futbolcuya takım arandığı belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kalvin Phillips'e Everton'ın ilgi duyduğu ileri sürülse de futbolcunun, kariyerini yurt dışında sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde, Galatasaray'ın Scott McTominay için Manchester United'a yaptığı 12.6 milyon sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından Phillips transferi için yarışa dahil olduğu vurgulandı.

İngiliz futbolcuya Roma, Leipzig ve Salzburg'un da talip olduğu iddia edildi.

Kalvin Phillips geçen sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.