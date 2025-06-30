Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngilizler duyurdu: Richarlison için Süper Lig iddiası!

İngilizler duyurdu: Richarlison için Süper Lig iddiası!

30.06.2025 22:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İngilizler duyurdu: Richarlison için Süper Lig iddiası!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İngiliz kulüp Tottenham forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Richarlison ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray, transferde dikkat çeken bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison'u renklerine bağlamak istiyor.

Kulüplerin transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü, ancak Tottenham'ın bonservisle satmak istediği aktarıldı.


24 MAÇTA 7 GOLE KATKI 

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda Tottenham formasıyla 24 resmi karşılaşmada sahaya çıktı.

Bu maçlarda 5 gol atıp, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Tottenham ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayına kadar devam eden Richarlison'un güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

58 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Brezilyalı yıldız, futbol hayatına América MG altyapısında başladı. Ardından Fluminense, Watford ve Everton takımlarında forma giydi. 2023 sezonu başında Tottenham, Richarlison için 58 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transferini gerçekleştirmişti.

Richarlison, Brezilya Milli Takımı forması altında 50 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 20 gol attı. Deneyimli forvet, hem kulüp hem de milli takım performansıyla dikkat çekiyor.  


İlgili Konular: #galatasaray #tottenham #Richarlison

İlgili Haberler

Galatasaray'dan stoper operasyonu: Roma'nın istediği bonservis belli oldu!
Galatasaray'dan stoper operasyonu: Roma'nın istediği bonservis belli oldu! Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Roma forması giyen Evan Ndicka oldu. İtalyan ekibinin Ndicka'dan 30 milyon Euro gelir beklediği ancak transferin 25 milyon Euro seviyelerinde de bitebileceği iddia edildi.
Adı Galatasaray ile anılıyordu... Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!
Adı Galatasaray ile anılıyordu... Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması! Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Dursun Özbek'in ameliyat olduğunu açıkladı!
Galatasaray, Dursun Özbek'in ameliyat olduğunu açıkladı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.