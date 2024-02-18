İngilizler duyurdu: Wilfried Zaha için Premier Lig iddiası!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:00

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha'nın Türkiye macerası istediği gibi geçmedi. İlk 11'e adını monte ettiremeyen Fildişili yıldız, skor bakımından verimli bir sezon geçirse de oyuna katkı açısından Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi.

İngiliz basınından Teamtalk, devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın bir girişim yaptığını ancak başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Fildişili futbolcunun eski kulübü Crystal Palace başta olmak üzere; West Ham ve Aston Villa'nın ara transfer döneminde Zaha'yı kadrosuna katmak istediği belirtilen haberde, oyuncunun yarım dönemde Galatasaray'dan ayrılmak istememesi sebebiyle bu gelişmenin yaşanmadığı belirtildi.