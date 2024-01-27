Zaha'nın ağabeyinden sert tepki: 'Bu bir skandal'

Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 27.01.2024 - 17:35

Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Fildişi Sahili Milli Takımı'nda yer almaması ülkede tartışmalara neden olurken yıldız futbolcunun ağabeyi Carin Zaha'dan da bir açıklama geldi.

Carin Zaha, kardeşinin Fildişi Sahili Milli Takımı'nda yer almaması nedeniyle federasyona tepki gösterdi.

"TANRI BİZE BİR LÜTUFTA BULUNDU"

Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası'ndaki performansını değerlendiren Carin Zaha, "İlk turu geçmiş olmak bir mucize. Kupayı kaldırma fırsatını yakalamak artık bizim elimizde çünkü evimizde oynuyoruz. Tanrı bize turnuvada kalmamız için lütufta bulundu. Bundan sonra inisiyatifi ele almalıyız" şeklinde konuştu.

"BİR AMAÇLARI OLMALI"

Milli Takım'da teknik direktör Jean-Louis Gasset'in görevden ayrılması ve federasyonda bir sorun olup olmadığı yönünde gelen soruya cevap veren Zaha, "Bir sorun var mı bilmiyorum ama durumu anlamıyoruz. Sakat oyuncular seçildiğinde, bu benim için ilk olmuştu. İlk kez böyle bir şey görüyoruz. Bir amaçları olmalı" şeklinde konuştu.

"BU DURUM ANORMAL"

Kardeşi Wilfried Zaha'nın sakat olmamasına rağmen milli takımda yer almadığı hatırlatılan Carin Zaha, "Bana kalırsa o her zaman takıma ait. Onun yer zaman yeri vardı. Çünkü federasyon Wilfried'in seçilmemesini açıklayan bir bildiri yapmadı. Kulübü için iyi bir performans gösteren bir oyuncuyken bu durum anormal. Ülkesi için oynamak için her şeyi yaptı ve seçilmedi" sözlerini sarf etti.

"BU GERÇEK BİR SKANDAL"

"Sebastien Haller ve Simon Adingra sakatlandı ve Fildişi hücumda sorun yaşıyor. Bu sizi rahatsız ediyor olmalı" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Zaha, şunları söyledi:

"Bir taraftar olarak, bu gerçek bir skandal. Wilfried'i seçmemek için hiçbir sebep yok. Benim için bu kişisel bir mesele, futbolla ilgili değil. Futbol açısından, bazı seçilmiş oyunculardan daha nitelikli. Kulübünde ilk 11 oyuncusu, oynamaya hazır ve ülkesi için savaşmayı seviyor. Bize neden seçilmediğini söylemek federasyona kalmış. Jean Louis-Gasset'i kovduklarında bir basın açıklaması yaptılar. Biz de Wilfried için aynı şeyi istiyoruz."

ZAHA İLE KİMİN SORUNU VAR?

"Fildişi Sahili'nde Wilfried Zaha ile kimin sorunu var?" şeklindeki soruya cevap veren Carin Zaha, "Gasset ya da federasyon ama televizyonda Wilfried'i istemediğini söyleyen koçtu" dedi.

"FUTBOLCULARI DESTEKLİYOR"

Wilfried Zaha'nın Türkiye deneyimi ve maçları izleyip izleyemediği sorusunu cevaplayan Carin Zaha, "Cuma sabahı onunla yeniden konuştum. Fildişi Sahili'nin turu geçmesinden memnun. Futbolcuları destekliyor. Kendisini dışarıda bırakma kararının onların olmadığını biliyor. Fildişi Sahili'nin kazanmasını istiyor" sözlerini kullandı.

"DROGBA'YA İHTİYACIMIZ VAR"

Zaha'nın bir gün Fildişi Sahili Milli Takımı'na geri dönüp dönmeyeceği sorulan Carin Zaha, "Açıkçası, küçük kardeşime, 'Eğer Drogba federasyon başındaysa ve seni çağırıyorlarsa gelmek zorundasın ama mevcut başkan (Idriss Diallo) orada olduğu sürece hayır diyorum.' Bu benim için aşağılanma. Başkanı değiştirmeliyiz ve Drogba'ya ihtiyacımız var. Wilfried'in İngiltere'yi değil de Fildişi Sahili'ni seçmesini sağlayan kişi Gervinho ile birlikte Drogba'ydı" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

Fildişi Sahili'nin eski teknik direktörü Jean-Louis Gasset, Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı kadroda Zaha'ya yer vermemişti. Fildişi Sahili, Afrika Kupası'nda oynadığı 3 maçta 4 puan toplayıp üst tura çıkarken, teknik direktör Gasset ile yollar ayrılmıştı. Afrika Kupası'nda son 16 turuna kalan Fildişi Sahili, bu turda Senegal ile karşı karşıya gelecek.

Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan ekim 2023'ten bu yana uzak kalan Wilfried Zaha, milli takımda 31 maça çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı. Zaha, Galatasaray'da ise bu sezon 26 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.