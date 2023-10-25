Sofiane Feghouli'den Galatasaray yorumu: 'Onlar adına çok mutluyum'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:52

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:04

Fatih Karagümrük’ün Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, eski takımı Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkabilecek güçte olduğunu olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük’ün deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır Türkiye’de oynayan Cezayirli futbolcu, ligin kalitesini değerlendirdi. Feghouli, “Genel olarak kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. Özellikle başlangıç düdüğünden 60. dakikaya kadar gerçekten çok disiplinli bir oyun görebiliyoruz. Boşlukların çok fazla olmadığı diye de tarif edebiliriz. 60’tan sonra da her iki tarafta da hem hücumda hem defans hattında belli başlı boşluklar oluşuyor. Bence Türkiye Ligi’ni büyük liglerden ayıran en temel fark o 90 dakikalık süreye tamamına yayılamayışı. İlk 60 dakikadan sonra yavaş yavaş takımlar ve oyuncular yoruldukça fark açılıyor. Oyun çok duruyor. Maalesef oyuna çok fazla müdahale olduğu için çok fazla düdük sesiyle karşılaştığımız için oyunun durup akmaması da maalesef kaliteyi düşüren faktörlerden. Ligin kalitesini anlatmaya çalışırken genel olarak böyle iki başlık verebilirim” dedi.

'SACHA BOEY DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ'

Eski takımı Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkacak güçte olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, “Hem Galatasaray hem eskiden birlikte olduğum takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. İyi bir performans gösteriyorlar. Gruptan da çıkıp son 16’ya kadar oradan da sonrasını yapabilecek durumda olabilirler çünkü iyi durumda Galatasaray. Şampiyonlar Ligi’nde olmaları ülke için de çok önemli. Çok uzun zamandır tanıdığım eski arkadaşlarım var. Sevdiğim ve sürekli irtibatta olduğum kişiler var. Oyuncu bazlı da konuşacak olursak Sacha Boey kendi pozisyonunda belki de dünyanın en iyilerinden biri. Çok iyi performansla götürüyor. Kerem, çok yüksek seviyede ve karakterli bir oyun ortaya koyuyor. Uzun yıllardır tanıdığımız Muslera takım için çok önemli bir parça. Genel olarak onlar adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

'FATIH TERiM iLE ÇOK GÜZEL ŞEYLER KAZANDIK'

Galatasaray’da forma giydiği dönemde çalıştığı teknik direktör Fatih Terim ile çok güzel başarılara imza attıklarının belirten Feghouli, “Çok güzel anılarımız var. Çok güzel şeyler kazandık. Büyük başarılar elde ettik, kupalar kazandık. Şu anda belki herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmıyor ama tabii ki her zaman en iyi yerlerde olacaktır. Sonuçta çok başarılar kazandığımız birlikte çalışırken de çok iyi şeyler yakaladığımız bir teknik direktör. O ve ailesi için en doğru zamanda ne olacaksa mutlaka Fatih Terim kararı verecektir. Şu anda çalışıp çalışmaması çok önemli değil. Çok önemli bir isimden bahsediyoruz. O yüzden doğru proje ile bir yerde tekrar futbol sahnesinde yerini alır” diye konuştu.

33 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de forma giydiği dönemde en güçlü orta saha kurgusunun sorulması üzerine, “Kendi zamanımdan Fernando, N’diaye ve Belhanda. Bu üçlüyü belki de en güçlü orta saha olarak sayabilirim. Hem kalite hem karakter anlamında” diyerek sözlerini noktaladı.