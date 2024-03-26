İngiltere - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, hazırlık maçında kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Milli ara hazırlık maçları ile devam ediyor.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İNGİLTERE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
İngiltere, son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Brezilya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Belçika ise İrlanda Cumhuriyeti deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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