İngiltere - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere, hazırlık maçında kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:03
İngiltere - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli ara hazırlık maçları ile devam ediyor.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İNGİLTERE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

İngiltere, son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Brezilya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Belçika ise İrlanda Cumhuriyeti deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


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