İngiltere Championship Ligi hangi platformda yayımlanacak? İşte İngiltere Championship Ligi maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de yer aldığı İngiltere Championship Ligi'nde 2022-2023 sezonu 27 Temmuz'da başladı. Peki İngiltere Championship Ligi maçları hangi kanalda yayımlanacak? İşte İngiltere Championship Ligi maçlarını canlı yayımlayacak kuruluş...
Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. İngiltere Championship Ligi’nde yeni sezon 27 Temmuz günü başladı. İngiltere Championship Ligi bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başladı. Peki İngiltere Championship Ligi maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte İngiltere Championship Ligi’nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...
İNGİLTERE CHAMPIONSHIP LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Championship Ligi maçları bu yıl beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. beIN Sports, Türkiye'deki İngiltere Championship Ligi takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İngiltere Championship Ligi maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.
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