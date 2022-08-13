İngiltere Championship Ligi'nde Hull City, Norwich City'yi iki golle geçti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kendi evinde ağırladığı Norwich City'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:37
İngiltere Championship Ligi'nde Hull City, Norwich City'yi iki golle geçti!
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İngiltere Championship'in 3. haftasında Hull City, sahasında Norwich City ile karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City, 2-1'lik skorla kazandı. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 62. dakikalarda Oscar Estupinan attı. Norwich'in tek golü 72. dakikada Marcelino Nunez'den geldi.

Hull City'de Ozan Tufan, Allahyar ve Benjamin Tetteh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan 80, Tetteh 63, Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Norwich City, 1 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Hull City, Burnley deplasmanına gidecek. Norwich City, Huddersfield'i ağırlayacak.


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