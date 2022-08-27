İngiltere Championship'te Hull City, Coventry'yi 3 golle geçti!

İngiltere Championship'te Acun Ilcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kendi sahasında ağırladığı Coventry'yi 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:25
İngiltere Championship'te Hull City, Coventry'yi 3 golle geçti!
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İngiltere Championship 6. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Coventry ile karşı karşıya geldi.

The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Hull City 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 42 ve 56. dakikalarda Estupinan kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 29 ve 70. dakikalarda Godden'den geldi.

Hull City'nin Süper Lig'den transfer ettiği Ozan Tufan, Allahyar ve Doğukan Sinik sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemediler.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 2 maç aradan sonra galibiyete uzanmayı başardı ve puanını 11'e çıkardı. Coventry ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, QPR ile karşı karşıya gelecek. Coventry ise Preston'u ağırlayacak.


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