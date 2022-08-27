İngiltere Championship'te Hull City, Coventry'yi 3 golle geçti!
İngiltere Championship'te Acun Ilcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kendi sahasında ağırladığı Coventry'yi 3-2 mağlup etti.
İngiltere Championship 6. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Coventry ile karşı karşıya geldi.
The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Hull City 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 42 ve 56. dakikalarda Estupinan kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 29 ve 70. dakikalarda Godden'den geldi.
Hull City'nin Süper Lig'den transfer ettiği Ozan Tufan, Allahyar ve Doğukan Sinik sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemediler.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 2 maç aradan sonra galibiyete uzanmayı başardı ve puanını 11'e çıkardı. Coventry ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, QPR ile karşı karşıya gelecek. Coventry ise Preston'u ağırlayacak.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- 'Yemezler demokrat tavırları'
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Gülşen'i hedef haline getirdi, 'buhar olup uçtu'
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi