İngiltere'den Thomas Tuchel kararı: Resmen açıklandı!

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Adı sezon sonuna kadar Michael Carrick'in yönetiminde olan Manchester United ile anılan Tuchel'le ilgili spekülasyonların artmasını istemeyen federasyon, 52 yaşındaki deneyimli teknik direktörün bu yaz düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona erecek sözleşmesini 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar uzatma kararı aldı.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman teknik direktör, "Şimdiye kadar geçirdiğim her dakikadan keyif aldığım sır değil. İngiltere ile sözleşmemi uzatmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ülkeyi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine, İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti ev sahipliği yapacak.

Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer ve James Melbourne, 2028 yazına kadar Tuchel'in ekibinde olmaya devam edecek.

Tuchel yönetimindeki İngiltere, elemelerde 8'de 8 yaparak FIFA 2026 Dünya Kupası biletini almıştı.