Liverpool'dan üç maçlık seri! Kendi evinde kritik galibiyet...

25.04.2026 20:22:00
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Crystal Palace'ın tek golü 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Liverpool, 58 puanla 4. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta 1 sıra üstünde yer alan Manchester United'a konuk olacak. Crystal Palace, Bournemouth deplasmanına gidecek.

