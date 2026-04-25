Arsenal'a tek gol yetti: İki maçlık hasretine son verdi!

25.04.2026 21:34:00
Cumhuriyet Spor
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

İKİ MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ

İki maçlık yenilgi serisini bitiren Arsenal, 73 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Manchester City'nin 3 puan önüne geçti.

Arka arkaya 4. yenilgisini alan Newcastle United ise 42 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Arsenal, gelecek hafta Güney Londra takımı Fulham'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Brighton'ı konuk edecek.

