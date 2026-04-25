Bahçeşehir Koleji kendi evinde kazandı!

25.04.2026 20:56:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında TOFAŞ'ı 78-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 20. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 18. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Flynn 7, Homesley 8, Mitchell 2, Cavanaugh 9, Furkan Haltalı 9, Koprivica 13, Ponitka 3, İsmet Akpınar 4, Göktuğ Baş 5, Hale 18

TOFAŞ: Perez 9, Besson 2, Tolga Geçim 9, Yiğitcan Saybir 12, Blazevic 30, Efe Evan Postel 2, Sadık Emir Kabaca, Emirhan Serbest, Furkan Korkmaz 12

1. Periyot: 19-14

Devre: 40-34

3. Periyot: 57-48

