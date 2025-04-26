İngiltere FA Cup'ta ilk finalist belli oldu!
Crystal Palace, İngiltere FA Cup yarı finalinde karşılaştığı Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İngiltere FA Cup yarı final maçında Crystal Palace, Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
Wembley Stadyumu'ndaki mücadeleyi Crystal Palace 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Crystal Palace'a galibiyeti getiren goller dakika 31'de Eberechi Eze ile 58 ve 90+4' dakikalarda Ismaila Sarr'ın attığı gollerle geldi.
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Mücadelenin 53. dakikasında Crystal Palace, Jean Philippe Mateta ile penaltı atışından yararlanamadı.
Crystal Palace'ın finaldeki rakibi ise Nottingham Forest ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
Etiketler: #crystal palace #Aston Villa #İngiltere FA Cup
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