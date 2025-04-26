İngiltere FA Cup'ta ilk finalist belli oldu!

Crystal Palace, İngiltere FA Cup yarı finalinde karşılaştığı Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İngiltere FA Cup'ta ilk finalist belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 22:43

İngiltere FA Cup yarı final maçında Crystal Palace, Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'ndaki mücadeleyi Crystal Palace 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren goller dakika 31'de Eberechi Eze ile 58 ve 90+4' dakikalarda Ismaila Sarr'ın attığı gollerle geldi.

RAKİBİNİ BEKLİYOR 

Mücadelenin 53. dakikasında Crystal Palace, Jean Philippe Mateta ile penaltı atışından yararlanamadı.

Crystal Palace'ın finaldeki rakibi ise Nottingham Forest ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.


Etiketler: #crystal palace #Aston Villa #İngiltere FA Cup

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