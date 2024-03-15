Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, milli futbolcu Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle Liverpool ve A Milli Takım'ın oynayacağı maçları kaçıracağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:45
Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!
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Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada milli eldivenin sakatlandığı belirtildi.

ALTAY BAYINDIR İÇİN AÇIKLAMA

Manchester United yaptığı açıklamada, "Altay Bayındır pazar günü oynanacak FA Cup'taki Liverpool ve Türkiye'nin yaklaşmakta olan uluslararası maçlarını kaçıracak" ifadeleri kullanıldı. 


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