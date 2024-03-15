Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, milli futbolcu Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle Liverpool ve A Milli Takım'ın oynayacağı maçları kaçıracağını açıkladı.
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada milli eldivenin sakatlandığı belirtildi.
ALTAY BAYINDIR İÇİN AÇIKLAMA
Manchester United yaptığı açıklamada, "Altay Bayındır pazar günü oynanacak FA Cup'taki Liverpool ve Türkiye'nin yaklaşmakta olan uluslararası maçlarını kaçıracak" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Sıfat belli, suç belli değil!
- Büyükşehir sıkıntısı!
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- Baba Bülent Cihantimur adliyede
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!