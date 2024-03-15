Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:45

Güncelleme: 15.03.2024 - 14:45

Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada milli eldivenin sakatlandığı belirtildi.

ALTAY BAYINDIR İÇİN AÇIKLAMA

Manchester United yaptığı açıklamada, "Altay Bayındır pazar günü oynanacak FA Cup'taki Liverpool ve Türkiye'nin yaklaşmakta olan uluslararası maçlarını kaçıracak" ifadeleri kullanıldı.