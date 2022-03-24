İngiltere hükümeti, Chelsea'nin bilet satışına onay verdi
İngiltere hükümetinden, Rus sahibi Roman Abramovich sebebiyle zor zamanlar geçiren Premier Lig ekibi Chelsea'ye izin çıktı. İngiliz kulüp, deplasman maçlarında bilet satarak gelir elde edebilecek.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich'e yönelik İngiltere hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle gelir elde edemeyen İngiliz kulübe, iyi haber geldi.
İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston tarafından yapılan açıklamada, Chelsea yönetimiyle devam eden görüşmelerin ardından alınan kararla, İngiliz kulübüne uygulanan yaptırımlarda kontrollü bir gevşeme yaşanacağı belirtildi.
TARAFTARA REAL MADRID MÜJDESİ
Buna göre, Chelsea'nin kadın ve erkek futbol takımları, tüm turnuvalarda deplasman maçları için bilet satabilecek. Elde edilen gelir ise önce Premier Lig'in banka hesabına, sonrasında ise kulübün yönetimine teslim edilecek.
Bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan'da Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin erkek futbol takımının taraftarı, bu maça bilet alabilecek.
NE OLMUŞTU?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İngiltere hükümetinin, aralarında Abramovich'in de yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.
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