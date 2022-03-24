NBA takımı Miami Heat'te, Eric Spoelstra, Jimmy Butler ve Udonis Haslem arasında gerginlik!
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Miami Heat’in Golden State Warriors’ı ağırladığı mücadelede çıkan kavga geceye damga vurdu. Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra ile basketbolcu Jimmy Butler arasında yaşanan sözlü tartışmada bir diğer oyuncu Udonis Haslem araya girince ortalık bir anda gerildi.
NBA’de Miami Heat’in kendi sahasında Golden State Warrirors’a 104-118 yenildiği karşılaşmada oyuncular ile başantrenör arasında tartışma yaşandı.
Golden State’in üçüncü çeyreğe 19-0’lık bir seri ile başlamasının ardından Miami cephesinde gerginlik yaşandı.
Miami’nin aldığı mola esnasında başantrenör Erik Spoelstra ile ABD’li oyuncu Jimmy Butler arasında sözlü tartışma başladı. İkili arasındaki gerginlik devam ederken bir diğer oyuncu Udonis Haslem de araya girerek Butler ile sözlü olarak tartışmaya başladı.
Takım arkadaşları tartışmayı ayırırken karşılaşma sonrası Miami Heat’in maç sonu röportajları için soyunma odasından normalden üç katı bir sürede yani 35 dakikada çıktığı kaydedildi.
KARŞILAŞMA SONRASI AÇIKLAMALAR
Miami Heat oyuncusu Kyle Lowry, maçta yaşanan tartışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Oyuncularımız gerçekten maçları kazanmak istiyor ve çok sıkı çalışıyor. Bazen öfkemiz açığa çıkıyor. Fakat bu durum bizim için önemli değil. Olayı aramızda konuştuk ve ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Başarmak istediklerimiz çok büyük. Daha iyi oynamak istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımızın bize liderlik etmesi gerekiyor ve yaşanan tartışma tamamen bununla alakalıydı” diye konuştu.
Tartışmanın dışarıdan kötü gözüktüğünün farkında olduğunu belirten Spoelstra, “Bu tür olayları sezon boyunca sizi ileri götürmesi için kullanabilirsiniz. Tartışmalar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bazı takımlar başka yönlere gidebilir fakat bizim oyuncularımızda bunu görmüyorum. Bizi cesaretlendirecek bir duruma ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandı.
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