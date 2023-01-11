İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen iki ekip belli oldu
Manchester United ile Newcastle United, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen iki ekip oldu.
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United, yarı finale yükseldi.
Lig Kupası'nın çeyrek final aşaması, iki karşılaşmayla başladı.
MANCHESTER UNITED VE NEWCASTLE UNITED YARI FİNALDE
Manchester United, sahasında Charlton'ı 21. dakikada Antony, 90 ve 90+4. dakikalarda Marcus Rashford'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Newcastle United ise evinde Leicester City'yi 60. dakikada Dan Burn ve 72. dakikada Joelinton'un bulduğu gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 'Zorla mı tecavüz ediyorlar...'
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Altılı Masa'ya oy gidecek mi?
- Sağlık teknisyeni Hürrem cinayetinde yeni gelişme