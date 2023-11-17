İngiltere - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 8. hafta maçında evinde Malta'yı ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, evinde Michele Marcolini'nin ekibi Malta ile karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - MALTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İNGİLTERE - MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
İngiltere grupta oynadığı son maçta evinde İtalya'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti.
Malta ise evinde karşılaştığı Ukrayna'ya 3-1 mağlup olmuştu.
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