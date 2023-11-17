İngiltere - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 8. hafta maçında evinde Malta'yı ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:43
İngiltere - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, evinde Michele Marcolini'nin ekibi Malta ile karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE - MALTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İNGİLTERE - MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İngiltere grupta oynadığı son maçta evinde İtalya'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Malta ise evinde karşılaştığı Ukrayna'ya 3-1 mağlup olmuştu.


ingiltere Malta 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024)

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