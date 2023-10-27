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İngiltere Premier Lig ekibinden Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu izlediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:55
İngiltere Premier Lig ekibinden Kerem Aktürkoğlu hamlesi!
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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için İngiltere’den transfer iddiası geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAMLESİ

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın, 25 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ve önümüzdeki aylarda milli yıldız için bir hamlede bulunabileceği aktarıldı.

Bu sezon Avrupa’da ve ligde başarılı performans ortaya koyan Aktürkoğlu’nun İngiltere Premier Ligi’ne transfer olmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.


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