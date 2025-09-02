İngiltere Premier Lig ekipleri transfer sezonunda rekorları altüst etti!

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi pazartesi günü sona ererken, Premier Lig takımları toplam 3,6 milyar Euro'luk harcamasıyla yeni bir rekora imza attı.

3,6 milyar Euro'luk harcamasıyla çıtayı biraz daha yukarı çeken Premier Lig'i 1,19 milyar Euro ile Serie A, 851 milyon Euro'yla da Bundesliga ekipleri izledi.

La Liga ekipleri transfere 684 milyon Euro bütçe ayırırken, Ligue 1'de ise 662 milyon Euro'luk hareketlilik oldu.

Süper Lig, Avrupa liglerinin yer aldığı listede 321 milyon Euro ile kendisine 7. sırada yer buldu.

Toplam gelir gider tablosunda yaz dönemini sadece iki lig artıda kapattı. Bundesliga, 1.03 milyar Euro, Ligue 1 de 974 milyon Euro'luk gelir elde ederek bu dönemi eksiye düşmeden geride bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen 5 liginde transferde harcama tablosu şöyle oluştu:

Ligler Gider (Euro) Gelir (Euro) Fark (Euro) Premier Lig 3.55 milyar 2.07 milyar -1.48 milyar Serie A 1.19 milyar 1.10 milyar -84 milyon Bundesliga 851.4 milyon 1.03 milyar 175 milyon La Liga 684 milyon 637 milyon -47 milyon Ligue 1 662 milyon 974 milyon 313 milyon Portekiz Ligi 335 milyon 353 milyon 18 milyon Süper Lig 321 milyon 158 milyon -163 milyon

LIVERPOOL REKORA DOYMADI

Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Liverpool, yaz döneminin en hızlı takımı oldu.

Önce kulüp rekorunu kırarak 116 milyon Euro'ya Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna katan "Kırmızılar", Newcastle United'ın izin vermemesi nedeniyle krize dönüşen transferde İsveçli golcü Alexander Isak'ı son gün rekor bedelle renklerine bağladı.

Liverpool, 144 milyon Euro'yla İngiltere futbol tarihinin rekorunu kırdı.

İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Bayer Leverkusen, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Fransa'da Strasbourg liglerinde en fazla harcama yapan takımlar olarak dikkat çekti. Süper Lig'de ise Galatasaray, 148 milyon Euro'luk transfer harcamasıyla Strasbourg'un önüne geçti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla transfer harcaması yapan takımlar şöyle:

Takımlar Lig Toplam Harcama (Euro) Liverpool Premier Lig 484 milyon Bayer Leverkusen Bundesliga 198 milyon Atletico Madrid La Liga 176 milyon Milan Serie A 164 milyon Strasbourg Ligue 1 128 milyon

CHELSEA, BU KEZ FARKLI REKOR KIRDI

Hemen hemen her transfer dönemine damga vuran başkent temsilcisi Chelsea, bu sezon da harcamalarıyla üst sıralarda yer alsa da UEFA'nın finansal fair-play kuralları nedeniyle bu kez elde ettiği gelirle rekor kırdı.

Gönderdiği futbolcularla kasasına 332 milyon Euro koyan "Maviler", bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Christopher Nkunku'yu Milan'a, Noni Madueke'yi Arsenal'a, Joao Felix'i Al Nassr'a gönderen Chelsea, bu yazı 4 milyon Euro artıda kapadı.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayer Leverkusen, İspanya'da Villarreal, İtalya'da Milan, Fransa'da Monaco liglerinde en fazla gelir elde eden ekipler oldu. Süper Lig'de ise listenin ilk sırasında 36 milyon Euro ile Trabzonspor yer alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transferden en fazla kazanan takımlar şöyle: