İngiltere Premier Lig'de resmen açıklandı: 23 haftada 13 VAR hatası!

İngiltere Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, sezonun 23 haftalık bölümünde 13 Video Yardımcı Hakem (VAR) hatası yapıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de resmen açıklandı: 23 haftada 13 VAR hatası!
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:43

İngiltere Premier Lig'de 23 haftalık periyotta 13 VAR hatası yapıldığı duyuruldu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Premier Lig'in Önemli Maç Olayları paneli, VAR kararları hakkında sezonun 23 haftalık bölümünde 4 yanlış ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi saptadı.

GEÇEN SEZONDAN DAHA AZ HATA YAPILMIŞ

Geçen sezon aynı haftaya kadar 20 VAR hatası saptandığı ve bu sezon hatalarda bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 239 lig maçında 70 VAR müdahalesi yapıldı.

Yanlış VAR müdahalesi olarak gösterilen bir örnekte, geçen ekim ayında Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında West Ham United lehine VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğu kaydedildi. West Ham United, 90+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.


Etiketler: #İngiltere Premier Lig #var #var hakemi

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