İngiltere Premier Lig'den VAR kayıtları kararı!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:42

Premier Lig'de 5 Ağustos Cuma günü başlayacak yeni sezon öncesi VAR kayıtlarına yönelik ilave bir karar alındı.

Times gazetesinde yer alan haberde, Premier Lig yönetiminin şeffaflığı ve güvenilirliği sağlamak için hakemlerin VAR'la yaptığı görüşmeleri açıklamak istediği ve bu konuda çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Premier Lig CEO'su Richard Masters da konuyla alakalı bir görüşme olduğunu belirtirken "VAR kayıtlarının açıklanmasına herkes olumlu yaklaşıyor. Hakemlerin verdiği kararların detaylarını taraftarlara açıklamakta istekliyiz ancak bunu nasıl yapacağımız konusunda çalışmamız gerekiyor" dedi.

YENİ SEZON BAŞLAMAK ÜZERE

Son şampiyonluğu Manchester City'nin elde ettiği İngiltere Premier Lig'de yeni sezon heyecanı, 5 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Yeni sezonun ilk karşılaşması Crystal Palace ve Arsenal arasında oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Son şampiyon Manchester City ise sezonu, kendi evindeki Bournemouth maçıyla açacak.