İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile Leicester City karşılaştı

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, kendi sahasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'i ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 09:56
İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile Leicester City karşılaştı
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Ligin 24. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı’nda Leicester City ile karşılaştı.

Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri 34. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, Diogo Jota'nın 87. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı.

Bu sonuçla, 1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 51 yaparak lig lideri Manchester City'nin ardından ikinciliği sürdürürken, Leicester City 26 puanla 12. sırada kaldı.


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