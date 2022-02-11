İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile Leicester City karşılaştı
İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, kendi sahasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'i ağırladı.
Ligin 24. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı’nda Leicester City ile karşılaştı.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri 34. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Liverpool, Diogo Jota'nın 87. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.
Öte yandan, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı.
Bu sonuçla, 1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 51 yaparak lig lideri Manchester City'nin ardından ikinciliği sürdürürken, Leicester City 26 puanla 12. sırada kaldı.
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