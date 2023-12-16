İngiltere'de korkutan an: Galli futbolcu maç sırasında yere yığıldı!
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında oynanan Bournemouth - Luton Town mücadelesinde Galli futbolcu Tom Lockyer, bir anda yere yığıldı. Karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.
Bournemouth - Luton Town maçında yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.
Luton Town forması giyen Tom Lockyer, mücadelenin 59. dakikasında bir anda yere yığıldı.
KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.
Ayrıca iki takım oyuncularının da sahadan ayrıldığı görüldü. Tatil edilen maçta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili de açıklama geldi.
Bournemouth kulüp doktoru, Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ifade etti.
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