Inter, Alexis Sanchez ile yollarını ayırdı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Şilili yıldız futbolcusu Alexis Sanchez ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Şilili yıldız Alexis Sanchez, Inter'e veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandığı Inter formasıyla üç sezonda 109 maçta 20 gole imza atan Sanchez, Olimpik Marsilya ile transfer görüşmelerine başladı.
Bir dönem Barcelona, Arsenal ve Manchester United'da da forma giyen Sanchez'in, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Fransa temsilcisiyle iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Şili formasıyla 146 maçta 48 gole imza atan Sanchez, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!
- Emeklilikte YAŞ’a takılan generalin perde arkası
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama
- Validen sonra bir 'şeyh' sevgisi de AKP'li başkandan!
- 'Bu böyle kalmaz, devam edemez...'