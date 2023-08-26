Inter, Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı
İtalya Serie A ligi ekiplerinden Inter, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki sol kanat Alexis Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Inter yeni transferini açıkladı.
Inter, 34 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
BONSERVİSİ ELİNDEYDİ
FFP'den dolayı transfere para harcamakta zorlanan Inter bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
3 sezon boyunca Inter forması giyen Alexis Sanchez bu imzayla beraber 1 senenin ardından tekrardan İtalyan kulübüne döndü.
44 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 44 resmi maça çıkan Alexis Sanchez bu karşılaşmalarda 18 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Mısır püskülü çayının bilinmeyen faydaları
- Hastane girişine yoğun önlem
- 'İstanbul il başkanlığı adaylığı niyetim var'
- İmamoğlu davasında kritik gelişme
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- 'Meclis açılır açılmaz' demişlerdi...
- Doğuştan şansı olmayan en dertli 5 burç
- Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a Kadıköy'de saldırı!
- Fatih Tezcan tahliye edildi!
- Adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu