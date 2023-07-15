Inter Yann Sommer ile prensipte anlaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Alman kulüp Bayern Münih forması giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:52
Inter Yann Sommer ile prensipte anlaştı
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Kamerunlu kaleci Andre Onana ile yollarını ayırması beklenen Inter, yeni file bekçisine kavuşmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Bayern Münih'in file bekçisi Yann Sommer ile prensip anlaşmasına vardı. Sommer ile anlaşma sağlayan Inter'in, transferi bitirmek için Alman ekip Bayern Münih ile görüşeceği belirtildi.

9 MİLYON EURO 

Bayern Münih'in, tecrübeli file bekçisi için 9 milyon Euro'luk bonservis ücreti beklediği ifade edildi. İddiaya göre Alman ekip, bu seviyede bir teklifin gelmesi durumunda İsviçreli kalecinin ayrılışına izin verecek.

YANN SOMMER'İN SEZON PERFORMANSI 

Alman kaleci Manuel Neuer'in sakatlığı sonrasında transfer edilen Sommer, Alman ekipte 36 karşılaşmaya çıktı. Sommer bu karşılaşmalarda toplam 45 gol yerken, 12 maçta da kalesini gole kapattı. 


Yann Sommer inter transfer Bayern Münih

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