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Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın karşı karşıya geleceği maçta Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:36
Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'yı konuk edecek.

INTER - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

INTER - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter ligde oynadığı son maçta Napoli'ye deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

Atalanta ise kendi evinde ağırladığı Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etmişti.


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