Inter, Atalanta'yı tek golle devirdi!

29.12.2025 09:25:00
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, deplasmanda Atalanta'yı 1-0 yendi.

İtalya Serie A'da Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 1-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Inter, 36 puanla 2025 yılını lider kapatmayı başardı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Atalanta, 22 puanda kaldı.

Inter, 4 Ocak'ta Bologna'yı ağırlayacak. Atalanta ise 3 Ocak'ta Roma'yı konuk edecek.

#inter #Atalanta #İtalya Serie A

