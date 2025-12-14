Inter deplasmanda Genoa'yı yıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 23:34:00
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Inter, Genoa'ya konuk oldu.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-1'lik skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Yann Bisseck ile dakika 38'de Lautaro Martinez kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAMADI

Genoa'nın tek golünü ise dakika 68'de Vitinha attı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu galibiyetin ardından Inter, 33 puana yükseldi. Genoa, 14 puanda kaldı.

