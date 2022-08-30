Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, kendi sahasında Cremonese'yi ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 18:21
Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Cremonese'yi konuk edecek.

Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligin 3. haftasında deplasmanda konuk olduğu Lazio'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Cremonese ise kendi sahasında ağırladığı Torino'ya 2-1 kaybetmişti.


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