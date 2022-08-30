Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, kendi sahasında Cremonese'yi ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Cremonese'yi konuk edecek.
Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligin 3. haftasında deplasmanda konuk olduğu Lazio'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Cremonese ise kendi sahasında ağırladığı Torino'ya 2-1 kaybetmişti.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- Bilet var koltuk yok
- Kapatıyor!
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- Sedat Peker MEB’in Nesrin’ine uzandı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Erdoğan sloganları atıldı!
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
- 30 Ağustos'ta 'açlık' tepkisine polis engeli