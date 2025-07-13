Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi: Yerine gelecek isim belirlendi!

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için Napoli'yle yaptığı görüşmeleri sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Leroy Sane'yi takıma dahil ederken orta saha takviyesi de planlanıyor.

Orta sahaya yapılacak transfer için Galatasaray'ın gündemine gelen isimler Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'den İlkay Gündoğan.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Haberde Galatasaray'ın Osimhen transferine yoğunlaştığı ve şu anda Hakan için herhangi bir adım atılmadığına dikkat çekildi. Transferle ilgili, "Osimhen kargaşasında kaybolan Galatasaray, transfer bütçesinde ne kadar kalacağını bilmediği için konuyu henüz ciddi bir şekilde ele almadı. Inter, 25-30 milyon Euro'luk bir bedel belirledi ve bekleme modunda" denildi.

Hakan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken Inter, olası bir ayrılık ihtimaline karşı milli futbolcunun yerini alabilecek ismi belirledi.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda Bayer Leverkusen'in deneyimli orta sahası Granit Xhaka'yı transfer edebileceği kaydedildi.

Milano ekibinin Atalanta forması giyen Ederson'la da ilgilendiği ancak maliyeti nedeniyle bu transferin zor olabileceği aktarıldı.