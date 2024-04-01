Inter - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
INTER - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
INTER - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico Dionisi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Inter, İtalya Serie A'da son maçta sahasında Napoli ile 1-1 berabere kalmıştı.
Empoli ise sahasında Bologna'ya 1-0 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
- Özgür Özel gözleri dolarak konuştu