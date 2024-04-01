Inter - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:04
Inter - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.

INTER - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

INTER - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico Dionisi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Inter, İtalya Serie A'da son maçta sahasında Napoli ile 1-1 berabere kalmıştı.

Empoli ise sahasında Bologna'ya 1-0 mağlup olmuştu.


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