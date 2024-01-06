Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 19.haftasında kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 19.hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
INTER - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
INTER - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı.
Hellas Verona ise sahasında Salernitana'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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