Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 19.haftasında kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:54
Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 19.hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

INTER - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

INTER - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı. 

Hellas Verona ise sahasında Salernitana'ya 1-0 mağlup olmuştu. 


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