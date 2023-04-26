Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı finali ikinci maçında kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. Dev maç TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Kupası yarı finalinde iki dev ekip kozlarını paylaşacak.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Massimiliano Allegri'nin yönetimindeki Juventus'u konuk edecek.
INTER - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
INTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
İki ekip arasındaki ilk maç 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanmıştı.
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