Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter, İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Lecce ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 11:21
Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak. 

Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Di Marco'nun yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

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