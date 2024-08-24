Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Inter, İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Lecce ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
INTER - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
INTER - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Di Marco'nun yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport 2'den naklen yayınlanacak.
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